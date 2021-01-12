توك شو توك شو عاجل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:30 ص رقية جمال Advertisements ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية. أخبار تهمك موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج منذ أقل من ساعة نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه منذ ساعتين و 36 دقيقة باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي منذ حوالي 14 ساعة إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا منذ حوالي 14 ساعة الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية منذ حوالي 15 ساعة تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان منذ 33 دقيقة اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز منذ حوالي 4 ساعات عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية منذ ساعة و 24 دقيقة الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي منذ حوالي 16 ساعة أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء منذ ساعتين و 10 دقيقة المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول منذ ساعتين و 8 دقيقة عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية منذ حوالي 3 ساعات عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم منذ حوالي 23 ساعة قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي منذ حوالي 6 ساعات