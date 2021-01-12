القاهرة 26 والإسكندرية 25.. بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ننشر لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير لعام2021ن وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجويةن حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.





وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس مائلًا للحرارة ورياح معتدلة، تنشط أحيانًا على الساحل الغربية نهارًا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.





ووفقا لتوقعات الأرصاد، فتسود شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى وفقا لبيان الأرصاد إليكم التالي:





القاهرة 26- 17

الإسكندرية 25– 17

الإسماعيلية 27 - 16

السويس 26 – 16

المنيا 27 – 11

الأقصر 30 – 13

شلاتين 28- 18

المنصورة 26 - 16

قنا 29- 14

الأقصر 30– 13

أسوان 30 – 12