فرض غرامة فورية على مواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية (صور)

Advertisements

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، حملات لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على المخالفين.تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات متابعة تطبيق كافة المنشآت للإجراءات الإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.



وبمشاركة معاون محافظ الإسكندرية في الحملة المسائية مع اللجنة المختصة وبالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب يحيى المزين، أسفرت الحملة عن تغريم عدد (٦) أفراد مبلغ (٥٠) جنيه لعدم إرتداء الكمامة، وتغريم فوري ل(٣) منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.



كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد (٥) منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم ”الشيشة” للرواد وتم مصادرتها في الحال وتنفيذ الغلق الفوري، ولقد شملت الحملة طريق الكورنيش وشوارع سموحة ولوران ومتفرعاتها.



كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات وتم إيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.