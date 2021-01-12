الصدارة تشتعل.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:31 ص
اشبيلية
اشبيلية
أميرة فطيم
يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة نارية تجمع بين أتلتيكو مدريد ونظيره إشبيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مؤجلات مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، ويتبقى له مبارتين مؤجلتين، ويفصله نقطة واحدة عن الوصيف ريال مدريد، فينا يأتي إشبيلية فس المركز السادس برصيد 30 نقطة مع بقاء له مباراة مؤجله.

وسيقاتل أتلتيكو مدريد لخطف الثلاث نقاط من إشبيليه لمواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الليجا، وتوسيع الفارق مع الوصيف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر ونصف صباحا بتوقيت الإمارات، والثامنة ونصف مساء بتوقيت جرينتش.

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اشبيلية اتلتيكو مدريد

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