بدء أولى جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الأول

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

بدأ مجلس النواب، منذ قليل، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

- وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية "رقم 5 " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني

كما تلي في مستهل الجلسة، القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات.مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

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