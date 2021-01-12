الطرق والكباري تعلن موعد الانتهاء من طريق الصعيد الصحراوي (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد اللواء حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن قطاع الطرق والكباري يشهد طفرة كبيرة في مصر، مشيرًا إلى أنه حتى 2014 كان يوجد 38 كوبرى على نهر النيل، والخطة الجارية تستهدف وصول هذا الرقم لـ 60 محورًا.

وأوضح "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في عمل خطة برصد مجموعة من المحاور على النيل نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الانتهاء من 11 محورا، منوهًا بأن هناك 7 محاور تم افتتاحهم وأربعة يتم العمل التجريبي عليهم، وهم سمالوط وقوط وكلبشة وعدلي منصور.

وتابع رئيس هيئة الطرق والكباري، أن هناك مجموعة محاور أخرى جارى تنفيذها حاليا مثل بديل خزان أسوان وغيره، مؤكدًا أن مفهوم المحاور أختلف تمامًا، حيث أنها تربط جميع الطرق الطولية ببعضها من الشرق للغرب والعكس، خاصة بصعيد مصر.

وفيما يتعلق بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، قال إنه يتم تطويره منذ فترة، حيث انتهت المرحلة الأولى الخاصة به بواقع 90% من القاهرة للمنيا بطول حوالى 230 كيلو، مضيفا إلى أنه خلال الشهرين القادمين سيتم انتهاء تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن هذا الطريق من المشروعات القومية التى ستقوم بنقل صعيد مصر لمرحلة أخرى.

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