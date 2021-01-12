توقعات الأبراج.. حظك اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021.

برج الحمل





تتعزز اليوم اتصالاتك وأفكارك. تتميز اليوم ببعض الصفات الجذابة فضلا عن أن الجميع يدعمك ويقف بجانبك. على الرغم من تحسن الظروف إلا إنك لا زلت تحتاج إلى فرصة للتعبير عن رأيك بصراحة وبوضوح. ما رأيك في التقديم للعمل بإحدى الصحف الإخبارية؟ ننصحك بالتحدث مع الآخرين وتجنب الصمت. يوم جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.





برج الثور





لا تندهش إذا شعرت أن عقلك يفكر في أكثر من قضية في ثوان معدودة. لا وجود اليوم للتباطؤ أو للكسل، ولذلك ستجد أكثر من وسيلة أو طريقة للتعبير عن رأيك وعن وأفكارك. حركة الكواكب تدعمك بقوة. التحدث عن أفكارك أمام شخص ما اليوم قد يجذب هذا الشخص إليك ومن المحتمل أن يقدم لك المساعدة.





برج الجوزاء





عليك اليوم التزام الدقة في حل المشاكل وأن تصل إلى أساس المشكلة لتتمكن من حلها. كثرة التنقل من مهمة إلى مهمة تجعلك تخسر كافة المهام في نهاية المطاف فاحذر من التردد والارتباك. ننصحك اليوم بالعمل من البداية لتضع بعض الأسس والقواعد التي تعمل بناءً عليها.





برج السرطان





ما المرة الأخيرة التي قمت فيها باستخدام القلم والورقة؟ ما سر رفضلك للكتابة هذه الأيام؟ ننصحك بالخروج من المنزل للاستمتاع بالهواء المنعش ولتجديد أفكارك. حاول أن تكتب أي شيء جديد عندما تشعر برغبة في ذلك فالظروف ملائمة والجو هادئ.





برج الاسد





لا تقلق من الأحلام المزعجة التي رأيتها ليلة أمس. استغلها في تلعم بعض الدروس المستفادة. لا يوجد شخص على وجه الكرة الأرضية يحب تذكر مثل هذه الأحلام ولكن الفلك يعدك بأنك ستنساها في أسرع وقت. أسهل طريقة لضمان عدم رؤيتها مرة أخرى هي محاولة فهم الإشارات والدلالات التي تحتوي عليها.





برج العذراء





ننصحك بأن تنتهز الفرصة اليوم، لتساعد شخصا ما يكافح ويناضل ليجد مكانا لائقا بين الموجودين في هذا العالم. حاول أن تتحلى دائما بالاهتمام بالآخرين فهو يعكس الروح النبيلة التي يجب عليك أن تُنميها باستمرار.





برج الميزان





اتبع عواطفك اليوم حتى إن وجدت أنك تميل إلى الاستماع إلى صوت العقل. إذا كنت ترى أن هناك رأيا تعتقد أنه صحيح ولكن تشعر من داخلك أنه خاطئ، ففي هذه الحالة استمع لصوت القلب. تصرف بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.





برج العقرب





هل أنت مقتنع أن سرعة البديهة تمثل عاملا مساعدا لك؟ بعض الأشخاص يتفقون على ذلك والآخرون مختلفون. فمن أي فريق أنت؟ قد يكون من السهل الإيمان ببعض الأمور الملموسة أكثر من الأمور المعنوية، ولكن اعلم أن بديهتك ستساعدك في حياتك ومستقبلك أكثر مما تتوقع.





برج القوس





لمَ لا تفكر اليوم في أن تتفوق على نفسك وتصنع شيئا مختلفا لا ينساه أصدقاؤك أبدًا؟ فمن المحتمل أن تذهب في رحلة أو حفلة بصحبة بعض هؤلاء الأصدقاء. الأمر سيرجع لك اليوم فربما تكون لديك الرغبة في القيام بالتنظيم بشكل رائع يبهرهم.





برج الجدي





الأمور اليوم تبدو هادئة ومن المؤكد أنها ستسعدك. ظروفك المالية ستتحسن فربما تحصل على بعض الهدايا من الأسرة أو الأصدقاء كنوع من التقدير والحب الذي يشعرون به تجاهك. ننصحك اليوم بأن تكون صديقًا مخلصًا.





برج الدلو





تفاءل فاليوم تتمتع بطاقة بدنية ونفسية ولذلك ربما ترفض فكرة المكوث داخل المنزل بمفردك. تفضل الانطلاق اليوم. ستلتقي اليوم بالأصدقاء والزملاء وتقضون وقتا لطيفا. ربما تفضل القيام ببعض المهام الصعبة في المساء. عليك باستغلال فترة المساء في الخروج من المنزل وحضور إحدى الحفلات الموسيقية أو مشاهدة أحد الأفلام في السينما.





برج الحوت





ينصحك علماء الفلك اليوم بالاسترخاء والتفكير بعقلانية فيما قد يدور حولك للوصول إلى الطريق الصحيح. اليوم هو الأنسب لك لتغيير ما لديك من أفكار ومحاولة تحسينها. قد يحاول من حولك اليوم أن يضغطوا عليك، ولكنهم يفعلون ذلك لأنهم يرون أن هذا واجبهم.



