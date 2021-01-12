لتوفير "حياة كريمة" .. مناصفة بالتقسيط تحفز المواطنين للتبرع لتركيب وصلات المياه بقنا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تسعى دائما الى تحفيز المواطنين على التبرع بغرض توفير "حياة كريمة" للأسر الاكثر احتياجًا ولتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأكد شعبان انه لتوصيل الخدمات المقدمة لأكبر عدد من شرائح الأسر الاكثر احتياجًا بمحافظة قنا تم استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم، حيث أطلقت مؤخرًا الجمعية نظام "مناصفة بالتقسيط".

وأوضح شعبان أن الغرض منه استهداف تركيب وصلات مياه للأسر الاكثر احتياجًا وذلك من خلال التبرع بنص ثمن وصلة المياه مبلغ 2700 جنيه على أقساط ممتدة تصل لمده 10 شهور بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه أو المشاركة بسهم وصلة المياه بـ 150 جنيه.

واشار شعبان، أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل اسى تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما.

يذكر ان جمعية الأورمان على مدار الاعوام السابقة قامت بتوصيل مياه شرب نقية ل (19525) منزل على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.

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