النيابة تأمر بتكثيف الجهود لكشف غموض العثور علي جثة عجوز بولاق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة بولاق أبو العلا بسرعة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناه، في واقعة العثور علي جثة مسنة اجنبية الجنسية داخل منزلها.


كان قد تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالى يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بالطابق الثالث بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وكقام رجال الأمن بكسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور علي جثة سيدة متوفاة وفى حاله تعفن داخل غرفتها.


وكشفت التحريات أن السيدة فى العقد السادس من عمرها "، تقيم بمفردها داخل غرفتين بشقة مستأجرة بالطابق الثالث والاخير فى منزل قديم باحدى الحارات بحى بولاق أبو العلا.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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