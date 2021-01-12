‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أركان حرب ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف علي التجهيزات النهائية بالصالة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٣-٣١) يناير الجاري.

وشملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية ‪.

واطمأن وزير الشباب والرياضة، على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة ب "استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر"، مشيرا الي الطفرة الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

‎وتتسع صالة العاصمة الادارية لنحو 7500 متفرج وتم تاسيسها ضمن مشروعات المدينه الرياضية في العاصمة الادارية، وتستضيف الصاله مباريات المجموعتين الثانية " اسبانيا وتونس والبرازيل بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب".

‎يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021، هي البطولة الأكبر في العالم حيث يشارك فيها ٣٢ منتخبا.

‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة
‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة
‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة
‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة
‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة
‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة
‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة
‎وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة

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