محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات العزل لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات وتنك الأكسجين

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى حميات بنها، ومستشفى بنها التعليمي، لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، وتركيب تنك إضافي للأكسجين بمستشفى بنها التعليمي، بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.



وخلال الجولة شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، حيث أكد مدير المستشفى أنه سيجرى الانتهاء منها خلال 48 ساعة، وجاري توريد تنك الأكسجين بنهاية الإسبوع الجاري، وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير إلى 105 سرير.



وتابع المحافظ الجولة بمستشفى بنها التعليمي، حيث جرى تركيب تنك إضافي للأكسجين، لمواجهه الضغط خلال الفترة الحالية، لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 66 سرير إلى 138 سرير.



كما اطمأن المحافظ من مديرة المستشفى على سير العمل، مشددا على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم، وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات، والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.



رافق المحافظ في الجولة، الدكتورة سعاد عبدالحليم وكيل مديرية الصحة، والدكتورة أمنية خليل مدير مستشفى بنها التعليمي.