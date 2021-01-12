بعد تعافيه من الإصابة.. نجم الأهلي ينتظم في التدريبات بعد لقاء الإنتاج

ينتظم عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب مباراة الإنتاج الحربي التي ستقام مساء اليوم على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وكان السولية قد عاد للمشاركة في مران الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا الماضية عقب تعافيه من فيروس كورونا، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية لتجهيزه قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.





ويغيب السولية عن المشاركة في المباريات مع النادي الأهلي منذ مواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأدى السولية برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية تحت إشراف رانجوجا كابيلو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للأهلي، وأصبح جاهزا للانتظام في التدريبات الجماعية عقب مباراة الإنتاج الحربي.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.



