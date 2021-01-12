توك شو توك شو عاجل.. بدء الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب الجديد الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:03 ص رقية جمال Advertisements بدأت منذ قليل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب الجديد، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل. أخبار تهمك الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي منذ حوالي 16 ساعة المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم منذ حوالي 23 ساعة باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي منذ حوالي 14 ساعة أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول منذ ساعتين إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا منذ حوالي 14 ساعة اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز منذ حوالي 4 ساعات أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية منذ حوالي 3 ساعات نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه منذ ساعتين و 30 دقيقة قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي منذ حوالي 6 ساعات عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية منذ ساعة و 18 دقيقة عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء منذ ساعتين الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية منذ حوالي 15 ساعة تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان منذ أقل من نصف ساعة موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج منذ أقل من ساعة