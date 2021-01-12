تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:05 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره بيرنلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول، حال الفوز على بيرنلي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، بايلي، لوك شاو.
خط الوسط: برونو فيرنانديز، فان دي بيك، مكتومناي.
خط الهجوم: مارسيال، جرينوود، راشفورد.

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