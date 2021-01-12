في أول أيام مهامه .."الجيزاوي" يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب بنها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في أول مهامه صباح اليوم، اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة، بحضور عضوية كل من: الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، وذلك لإجراء المقابلات، واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

من جانبه أكد الدكتور الجيزاوي، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

وأشار إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري، ضمت كلا من الدكتور أحمد سعيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي بالكلية، والدكتور محمود عبد الصبور محمود الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي، وعميد كلية الطب الأسبق.

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