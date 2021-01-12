فريدة الشوباشي عن ترأسها الجلسة الافتتاحية للبرلمان: يوم تاريخي (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:55 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
رقية جمال
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن هذا اليوم تاريخي في حياتها، معربة عن بالغ سعادتها لانتخابها وثقة المواطنين فيها، معتبرة أن انتخاب المرأة والثقة فيها رد اعتبار للمرأة المصرية على أيدي القيادة السياسية العظيمة.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ترأسها للجلسة الافتتاحية للبرلمان كأول سيدة مصرية تترأس الجلسة في تاريخ البرلمان المصري لها ردود أفعال عالمية، منوهة بأننا عشنا فترة حالكة السواد، كان فيها أهل الشر يعتبروا المرأة عورة؛ لكونهم فاشلين في كل شيء ولا يعلموا سوى ثقافة النصف الأسفل من الإنسان، معربة عن فخرها لكونها أكبر الأعضاء سنًا حتى تتاح لها الفرصة لتصبح أول سيدة تترأس جلسة بمجلس النواب.

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية لإتاحتها الفرصة لتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن هذا البرلمان لا يوجد به حزب منفرد أو مسيطر وإنما به تمثيل لكافة فئات المجتمع، منوهة بأن أعضاء البرلمان من تنسيقية شباب الأحزاب أمل مصر، كما أنه لأول مرة في التاريخ يكون بالمجلس 25% مقاعد للمرأة.


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