بدء توافد أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة الافتتاحية (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
توافد، منذ قليل، عدد من أعضاء مجلس النواب، على مقر المجلس تمهيدًا لحضور الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية، وذلك بناءًا علي دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثانى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة فيروس كورونا.

ومن المُقرر، أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.


ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية فإنها تُستهل:

- بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية "رقم 5 " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

- يعقبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 52 لسنه 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، و79 لسنه 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى، و86 لسنه 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.


- كما يتلي في مستهل الجلسة، القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب.

- ويعقب ذلك تلاوه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم أداء الأعضاء اليمين الدستورية، ويعقبها إجراءات انتخابات رئيس المجلس، وأخيرًا إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

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