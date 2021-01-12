بالصور.. رئيس مياه القناة: تشغيل محطة "عين غصين" بكامل طاقتها بعد أعمال الصيانة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل محطة " عين غصين الكرنك" بكامل طاقتها، بطاقة تصميمية 30 لتر\ ثانيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد الجزئي لرفع كفاءتها والتى تخدم أهالى منطقة عين غصين الغربية، والضبعية الغربية، والمناطق المجاورة، بما يقرب عن 25 ألف نسمه، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، بانه تابع لحظة بلحظة الأعمال أثناء عملية التجديد بالمحطة، التى تمت تحت إشراف الدكتور محمد عبدالحميد رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، وبتنفيذ مهندسي وفنيين وعمال الشركة، والتي شملت صيانة جميع طلمبات العكرة والوسيطة لعدد (12) طلمبة، وصيانة عدد (2) بلاور هواء، وتوريد وتعبئة وسط ترشيحى جديد لـ( 4 ) طبقات مختلفة الأقطار حسب الكود المصرى، وصيانة لعدد ( 2 ) لوحة كهرباء خاصة بالمحطة.

وأضاف عصمت، أن أعمال الصيانة شملت أيضا توريد وتركيب منظومة كلور كاملة بعدد (2) حقن ابتدائي ونهائي وطلمبة البوستر الخاصة بها، وتم غسيل وتطهير خزان المياه المرشحه وغسيل ونظافة حاويات العكرة والكيماويات والترسيب والفلاتر، كما تم توريد وتركيب قلاب بطيء وصيانة القلاب السريع لحاويات الكيماويات، مضيفا أن ذلك فى اطار تنفيذ خطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمه متميزة فى مجال مياه الشرب وأهميه توفير كوب مياه نظيف من اجل صحة كل مواطن.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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