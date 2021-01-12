مها سلامة تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعلنتت الفنانة مها سلامة، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وقامت بتوجيه رسالة شكر لكل من ساندها وقت مرضها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت مها سلامة منشورًا قالت فيه:"الحمدلله نتيجة المسحة سلبية، بجد شكرًا لكل الناس اللي كلمتني وبعتتلي تطمن، هى كانت فترة صعبة بس اللى شفته من الناس فرحني وساعدني كتير، وربنا يشفي كل مريض ويرفع عنا البلاء".

وفي سياق آخر، شاركت مها سلامة مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وبطولة ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، ندى موسى، مادلين طبر، عماد رشاد.

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