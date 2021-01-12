اللواء سليمان شتا مديرًا لأمن البحر الأحمر وأبو عمرة لأمن الإسكندرية

Advertisements

أكدت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرر تعيين اللواء سليمان شتا، نائب مدير أمن القاهرة، حكمدارية مديرية أمن القاهرة، مديرا لامن البحر الاحمر خلفا للواء محمود ابو عمرة الذي تم تعيينه مديرا لامن الاسكندرية.



وكان اللواء شتا يشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع شرق وكان مأمور قسم شرطة النزهة، ثم مساعد مدير الأمن لقطاع شرق القاهرة، وبعدها أصبح مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق.