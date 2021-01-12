اللواء سليمان شتا مديرًا لأمن البحر الأحمر وأبو عمرة لأمن الإسكندرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد طه
أكدت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرر تعيين اللواء سليمان شتا، نائب مدير أمن القاهرة، حكمدارية مديرية أمن القاهرة، مديرا لامن البحر الاحمر خلفا للواء محمود ابو عمرة الذي تم تعيينه مديرا لامن الاسكندرية.

وكان اللواء شتا يشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع شرق وكان مأمور قسم شرطة النزهة، ثم مساعد مدير الأمن لقطاع شرق القاهرة، وبعدها أصبح مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 23 ساعة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعة و 23 دقيقة

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

10:42 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض