إصابة والد الإعلامية سالي عبد السلام بإلتهاب حاد في البنكرياس

Advertisements

طلبت الإعلامية سالي عبد السلام

من محبيها الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل بعد إصابته بإلتهاب حاد في البنكرياس وحصوات في المرارة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت سالي عبد السلام أمس منشورًا قالت فيه :"انتوا رزقي، ادعوا لأبويا تعبان جدًا في العناية المركزة، وعنده التهاب حاد في البنكرياس وحصوات مرارة والأشعة مستنية التشخيص بكرة".



وتابعت سالي عبد السلام قائلة :"ومن بعد الهوا جريت عليه ومش مطمنة، يا رب أنا منمتش من إمبارح من وجعه وصوته، محتاجة الدعاء لأغلى ما أملك أبويا".



وأضافت سالي عبد السلام :"يا رب أنا وهو لا يا رب، لا ترينى فيه مكروه يا رب سترتها معانا سنين، استرها يا رب، اشفيه يا رب، طلب منى مكتبش بس مش قادرة مطلبش منكم الدعاء، الدعاء يغير الأقدار ".