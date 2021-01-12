"حديد عز" تشتري 245 ألف سهم خزينة

إشترت شركة حديد عز، 245 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين وبذلك يصل إجمالي أسهم الخزينة الي نحو 545 ألف سهم.





وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.





وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.



