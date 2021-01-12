كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين من خلال بوابة دعم مصر الرقمية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:15 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021، من خلال بوابة مصر الرقمية، ننشر لكم الخطوات والمزيد من التفاصيل في المقالة التالية:

من المعروف أن باب إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2021 لا يزال مفتوحاً، ولكن لبعض الفئات المستثناة من قبل وزارة التموين، وهذه الفئة تتمثل في أصحاب الأمراض المزمنة، والأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى العاملين باليومية.

وأكدت الحكومة أن هؤلاء لهم الأولوية في الحصول على دعم مصر من السلع والخدمات التموينية، أما الفئات الآخرى فقد أشارت مصادر مسئولة تابعة للوزارة بأن هناك ميزانية جديدة سيتم اعتمادها في يونيو المقبل، وحينئذ سيُحدد موعدا لفتح باب إضافة المواليد بوابة مصر الرقمية.

اتبع الخطوات التالية لتسجيل المولود الجديدعلى بطاقات التموين

- قم بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).
- ثم اختر ضم أفراد أسرتي.
- اختر ابدأ الخدمة.
- اكتب رقم البطاقة التموينية.
- قم بإختيار محافظتك.
- ثم قم بالنقر على مربع الشروط والأحكام.
- قم بإدخال المولود المراد إضافته مع كتابة رقمه القومي الموجود في شهادة الميلاد.

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