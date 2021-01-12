انطلاق مسلسل "اسود فاتح" على "Mbc مصر" في هذا الموعد

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تبدأ قناة "Mbcمصر" بعرض أولى حلقات مسلسل "إسود فاتح" يوم 28يناير الجاري، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.



"إسود فاتح"من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين.



وتُجسد هيفاء وهبي خلال الأحدث دور امرأة تُدعى "رانيا خطاب" وهي سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما يضيق بها الحال تلجأ إلى صديق لها يُدعى "زاهر صدقي" يُجسد دوره الفنان ناصر سيف، الذي يمتلك قناة فضائية كبيرة لعمل شركة مشتركة بينهما.