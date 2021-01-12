المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيداً مع بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي تباين بأداء المؤشرات بعد ماأنهت تداولات أمس علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات 


وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11300.2 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2185.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3175 نقطة.

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