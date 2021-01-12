الأرصاد توجه تحذير للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية اليوم خفيفة وغير مؤثرة على الطرق، وهي أقل كثافة من الأيام الماضية، مشددة على ان الضباب تلاشى تمامًا.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من الغد سوف تنتهي الشبورة المائية تمامًا على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب نشاط الرياح.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الغد تشهد البلاد تقلبات جوية ويكون هناك نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، منوهة بأن هناك استمرار للارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدًا، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو درجتين لـ 3 درجات، حيث تصل درجة الحرارة لـ 26 درجة مئوية على القاهرة.

وحذرت، المواطنين في الانخداع في الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة، لافتة إلى أنه بداية من الخميس سنشهد انخفاض ملحوظ جدًا في درجات الحرارة لتصل لـ 19 درجة مئوية على القاهرة، وهناك فرص لتساقط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد اعتبارًا من الغد وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

أخبار تهمك

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعة و 26 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

07:02 ص

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض