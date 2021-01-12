الأرصاد توجه تحذير للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية اليوم خفيفة وغير مؤثرة على الطرق، وهي أقل كثافة من الأيام الماضية، مشددة على ان الضباب تلاشى تمامًا.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من الغد سوف تنتهي الشبورة المائية تمامًا على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب نشاط الرياح.



وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الغد تشهد البلاد تقلبات جوية ويكون هناك نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، منوهة بأن هناك استمرار للارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدًا، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو درجتين لـ 3 درجات، حيث تصل درجة الحرارة لـ 26 درجة مئوية على القاهرة.



وحذرت، المواطنين في الانخداع في الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة، لافتة إلى أنه بداية من الخميس سنشهد انخفاض ملحوظ جدًا في درجات الحرارة لتصل لـ 19 درجة مئوية على القاهرة، وهناك فرص لتساقط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد اعتبارًا من الغد وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

