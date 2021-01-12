الإمارات والعراق في ودية مثيرة بزعبيل

يواجه منتخب الإمارات في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم نظيره منتخب العراق، وذلك في إستاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن تحضيرات "الأبيض" لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستنطلق في مارس المقبل.









وأكمل منتخب الإمارات استعداداته للمباراة من خلال أداء مجموعة من الحصص التدريبية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم ضمهم إلى القائمة.









ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم دولي من سلطنة عُمان، بقيادة أحمد الكاف (ساحة)، أبوبكر سالم العمري (مساعد أول)، راشد حمد الغيثي (مساعد ثان)، وسلطان محمد صالح من الإمارات (حكماً رابعاً).









وقال حارس المنتخب علي خصيف: "المواجهة الودية أمام "أسود الرافدين" قوية، إذ يضم في صفوفه عدداً من اللاعبين المميزين، وذلك يحفزنا كلاعبين لتقديم الأداء القوي".









وأشار ابن الـ33 عاماً إلى أن الأداء المقنع سيكون بمثابة رسالة اطمئنان للجمهور بجاهزية المنتخب الإماراتي التامة.









وتطرّق خصيف إلى مشوار "الأبيض" في التصفيات، حيث تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب مجموعته السابعة، بفارق 5 نقاطٍ عن المتصدر المنتخب الفيتنامي.









واختتم: "ندرك أهمية وصعوبة المرحلة المقبلة، ولكن المهمة في الوقت ذاته ليست مستحيلة".



