الإمارات والعراق في ودية مثيرة بزعبيل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:08 ص
الإمارات والعراق
الإمارات والعراق
وكالات
يواجه منتخب الإمارات في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم نظيره منتخب العراق، وذلك في إستاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن تحضيرات "الأبيض" لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستنطلق في مارس المقبل.


وأكمل منتخب الإمارات استعداداته للمباراة من خلال أداء مجموعة من الحصص التدريبية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم ضمهم إلى القائمة.


ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم دولي من سلطنة عُمان، بقيادة أحمد الكاف (ساحة)، أبوبكر سالم العمري (مساعد أول)، راشد حمد الغيثي (مساعد ثان)، وسلطان محمد صالح من الإمارات (حكماً رابعاً).


وقال حارس المنتخب علي خصيف: "المواجهة الودية أمام "أسود الرافدين" قوية، إذ يضم في صفوفه عدداً من اللاعبين المميزين، وذلك يحفزنا كلاعبين لتقديم الأداء القوي".


وأشار ابن الـ33 عاماً إلى أن الأداء المقنع سيكون بمثابة رسالة اطمئنان للجمهور بجاهزية المنتخب الإماراتي التامة.


وتطرّق خصيف إلى مشوار "الأبيض" في التصفيات، حيث تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب مجموعته السابعة، بفارق 5 نقاطٍ عن المتصدر المنتخب الفيتنامي.


واختتم: "ندرك أهمية وصعوبة المرحلة المقبلة، ولكن المهمة في الوقت ذاته ليست مستحيلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العراق الامارات والعراق الامارات اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 14 ساعة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

لاعبي منتخب الإمارات يتعاهدون بتحقيق كأس الخليج 24

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

07:02 ص

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض