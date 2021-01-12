رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم يرافقه كل من المهندسة إيمان وكيل وزارة الطرق بالفيوم والمهندس وائل مدير مديرية الطرق بالفيوم الطريق السياحي ابشواي الفيوم لمتابعة أعمال صيانة الأسفلت ورفع كفاءة الطرق بدائرة المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه تم خلال الجولة تفقد الطريق السياحي ابشواي الفيوم حيث يتم حاليًا صيانتها ورفع كفائتها وإخفاء كافة المطبات والكسور بالأسفلت بالإضافة إلى تفقد غرف محابس المياه بالطريق والتي تم خفض مناسيبها ومساواتها بالطريق ومناقشة رصف ما حولها

علي صعيد آخر إستقبل رئيس المركز الكابتن وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة مركز ابشواي لبحث سبل التعاون وبحث طرق دعم وتطوير الخدمات بالمركز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى متابعة قرارات الدولة المصرية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي
رئيس مدينة ابشواى ووكيل وزارة الطرق يتفقدان طريق ابشواي الفيوم السياحي

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