ترتيب الدوري المصري قبل مواجهتي الأهلي والزمالك اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:00 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
يشهد اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري، إقامة 4 لقاءات، من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سيلاقي المصري، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما يواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك كالتالي:

1- الأهلي برصيد 13 نقطة
2- الزمالك برصيد 13 نقطة
3- الجونة برصيد 12 نقطة
4- المصري برصيد 10 نقاط
5- مصر المقاصة برصيد 10 نقاط
6- بيراميدز برصيد 9 نقاط
7- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط
9- إنبي برصيد 7 نقاط
10- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط
11- وادي دجلة برصيد 6 نقاط
12- البنك الأهلي برصيد 6 نقاط
13- سموحة برصيد 6 نقاط
14- غزل المحلة برصيد 6 نقاط
15- أسوان برصيد 6 نقاط
16- الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط
17- المقاولون العرب برصيد 3 نقاط
18- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة

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