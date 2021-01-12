الهند تسجل 12584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، 12584 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت السلطات الصحية الهندية، أن هذه أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تسجلها البلاد منذ 16 يونيو الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الاصابات بلغ 10.479.913 ملايين.

وكانت صحيفة هندوستان تايمز، نقلت عن الصحة الهندية أنها سجلت 167 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي151327.