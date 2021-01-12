يوفنتوس يتحرك لضم مهاجم بجوار رونالدو

طلب أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير بجوار كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الحالي.

" أن بيرلو طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم رابع خلال الميركاتو الشتوي إلى جانب كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا وباولو ديبالا.

وذكرت قناة " سبورت إيطاليا " أن بيرلو طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم رابع خلال الميركاتو الشتوي إلى جانب كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا وباولو ديبالا.