"التموين" تؤكد نسير بخطي ثابته نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر

استعداداً لموسم انتاج سكر البنجر، المصيلحي لشركات الإنتاج " مصر قادرة على التواجد في سوق السكر العالمي ومصر تسيير بخطى ثابته نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكر.

اجتمع الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع السادة رؤساء شركات انتاج السكر حيث تم استعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.

وأشار السادة الحضور أنه طبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية ان المساحات المنزرعة للموسم الحالي من القصب هي 332 ألف فدان قصب ومتوقع ان تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج حوالي مليون طن سكر ابيض.

ووصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضي ومتوقع انتاج حوالي 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالي.

واشار المصيلحي إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع السكر مؤخراً تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوي وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصري.

وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كافة السبل لتذليل كافة التحديات التي تقابل هذه الصناعة.