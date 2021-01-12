اتهام طبيب مارادونا بالتسبب في وفاته

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:54 ص
مارادونا
مارادونا
وكالات
أثيرت شبهة جنائية في وفاة دييجو أرماندوا مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية الذي رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي إثر إصابة بسكتة قلبية كما أعلن في وسائل الإعلام وقتها.

وكشف برنامج "كواترو" الإسباني عن أنه تم الكشف عن وجود أوراق عليها توقيعات مزورة لمارادونا في منزل طبيبه الشخصي.

وأشار إلى أن طبيب مارادونا هو الشخص الرئيسي الذي توجه له كل الاتهامات، منذ رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية مباشرة.

يذكر أن تشريح جثة مارادونا أثبت أنه كان يعاني من مشاكل في القلب والكبد والرئة، ولم يكشف عن تناوله الكحول أو أي مواد غير مشروعة.

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