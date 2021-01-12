أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-1-2020

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:47 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي

استقرت اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-1-2020 ، حيث سجل في متوسط الاسعار مستويات 4.16  جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 

 

وقد جاء اسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-1-2020 في البنوك المصرية كالأتى :

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

 

4.10  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.10   جنيه للشراء.

 

4.19   جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

4.07   جنيه للشراء.

 

4.22  جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.10  جنيه للشراء

 

4.19  جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.08   جنيه للشراء.

 

4.19   جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

 

4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

 

4.10  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

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