عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
يحاول مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إقناع واحد من نجوم القلعة البيضاء بالبقاء في صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


وكان الفجر الرياضي قد علم أن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك قد أبلغ أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بضرورة إعادة النظر في العرض المقدم له من صفوف فريق نادي العين الإماراتي.


ويرغب اللاعب في أن يستفيد ناديه من قيمه بيعه الأمر الذي من شأنه قادر على إنعاش الخزينة بمقابل مادي كبر كما سيحصل على عقد سنوي اكبر من الذي يحصل عليه من الزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الزمالك احمد سيد زيزو

أخبار تهمك

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه

منذ ساعة

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ 35 دقيقة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أول رد من الزمالك على رحيل طارق حامد

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

الوصل الإماراتي يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

الوصل الإماراتي يسعى لضم جناح الزمالك

الزمالك يوضح موقف زيزو من الاستمرار مع الفريق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

07:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض