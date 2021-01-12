عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

يحاول مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إقناع واحد من نجوم القلعة البيضاء بالبقاء في صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.









وكان الفجر الرياضي قد علم أن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك قد أبلغ أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بضرورة إعادة النظر في العرض المقدم له من صفوف فريق نادي العين الإماراتي.









ويرغب اللاعب في أن يستفيد ناديه من قيمه بيعه الأمر الذي من شأنه قادر على إنعاش الخزينة بمقابل مادي كبر كما سيحصل على عقد سنوي اكبر من الذي يحصل عليه من الزمالك.



