خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2021 لسدادها في الوقت المحدد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:25 ص
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
ننشر لكم في السطور التالية خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2021 لسدادها في الوقت المحدد عبر الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات billing.te.eg 

فاتورة التلفون الأرضي.. يبحث المواطنين عن خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 تخوفا من انقطاع الخدمة ولسدادها في موعدها، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق أنه يجب على المواطنين سرعة سداد فاتورة التلفون الأرضي التي تصدر كل ثلاث أشهر أي ربع سنوية، في موعدها وقبل نهاية فترة السماح حتى لا تتعرض للغرامة أو وقف الخدمة، ولمعرفة قيمة الفاتورة اتبع التالي:

- الدخول على الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للإتصالات (اضغط هنا).
- ملء البيانات المطلوبة من “كود المحافظة، رقم التلفون الارضي.
- الضغط على ظهور الفاتورة وذلك الطريقة الأولى.
- أو من خلال الإتصال على 111، حيث يتمكتابة كود المحافظة متبوع برقم التلفون الأرضي، مع الاستمرار في سماع الرسالة الصوتية واتباع الخطوات.

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