يوفنتوس يستهدف ضم شريك جديد لرونالدو

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تحرك مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات نجم جديد خلال الميركاتو الشتوي.









وقالت صحيفة " سبورت إيطاليا " أن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني للبيانكونيري إستقر على ضم جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو الذي يلعب معار إلى جنوى على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.









ومن المُنتظر أن تُقدم إدارة النادي عرض للاعب ما بين 20 إلى 25 مليون يورو للإستغناء عن خدماته ليكون بذلك الشريك الثالث لرونالدو في قلب الهجوم بجانب ألفارو موراتا وباولو ديبالا.



