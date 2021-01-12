أيمن بهجت قمر يطالب بالتحقيق مع رامي صبري ويُعلق:"أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها"

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طلب الشاعر أيمن بهجت قمر من أعضاء نقابة المهن الموسيقية بضرورة التحقيق مع المطرب رامي صبري بسبب وضع صوته على

أغنية "شكرًا" لعمرو دياب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أيمن بهجت منشورًا، قال فيه:" هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته".



وتابع أيمن بهجت قمر:"أطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض".



وأضاف أيمن بهجت قمر:"أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه".



وأنهى أيمن بهجت قمر كلامه قائلاً :"لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة، ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع، هي مش سويقة".



وفي سياق آخر، يُشارك أيمن بهجت قمر في ألبوم عمرو دياب الجديد"يا أنا يا لأ"، بأغنية تحمل عنوان "طبل" وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.