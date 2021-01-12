أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2020

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:57 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

استقرت  أسعار الذهب في السوق المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2020

 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 811 جنيهًا .

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695.25 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926.75 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6488 جنيهات.

 

 

السعر العالمي للذهب:

 

أنهت أسعار الذهب تعاملات يوم الاثنين، على ارتفاع مع خسائر الأسهم الأمريكية.

 

 

 

وتعرضت أسعار المعدن الأصفر للضغط مع قوة الدولار خلال التعاملات، لكن التراجع الملحوظ للأسهم الأمريكية قدم الدعم للذهب.

 

ودعا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تقديم حزمة مساعدات كبيرة، بما فيها زيادة المدفوعات المباشرة للأفراد بعدما تراجعت الوظائف الأمريكية للمرة الأولى منذ أبريل.

 

 

 

وحقق المعدن الأصفر مكاسب 24 بالمائة في العام الماضي، مستفيداً من حزم التحفيز الضخمة للتصدي لتداعيات كورونا، حيث يعتبر المستثمرون الذهب تحوطاً ضد التضخم.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.8 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1850.80 دولار للأوقية.

 

واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1848.99 دولار للأوقية.

 

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.42.

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