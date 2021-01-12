الصين تسجل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 103 حالات في اليوم السابق.

 

وفي بيان للجنة الوطنية للصحة في الصين، قالت فيه إن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

 

وأضافت اللجنة الصينية، أنها سجلت 81 إصابة جديدة بدون أعراض، ارتفاعا من 76 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

 

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