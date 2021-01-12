أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-1-2020

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:52 ص
الدولار اليوم
الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي

 

استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء12-1-2020، بعد تراجعات شهدتها علي مدار الايام الماضية.

 

 

وسجل  سعر الدولار إلى مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران  و البنك الأهلى الكويتي  والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.

 

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

 

 

 

وكان سعر الدولار أمام الجنيه خسر نحو 2 قرشا في تعاملات الأمس لتضاف إلى خسائر الاسبوع الماضي البالغة 4.5 قرشا في المتوسط.

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