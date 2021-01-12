ألمانيا تسجل 12802 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، خلال الساعات الـ 24، 12802 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.933.826 إصابة.

 

وبحسب ت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، ارتفعت الوفيات بواقع 891 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 41577 وفاة.

 

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور الوباء في ألمانيا.

 

وقد جرى تشديد الإجراءات في البلاد، منذ 16 ديسمبر الماضي، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية.

 

وطُلب من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اصابات كورونا ألمانيا

أخبار تهمك

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

زيزو يطالب الزمالك بإعادة النظر في العرض الإماراتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

تعرف على آخر مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 13 ساعة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ألمانيا تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 152.438

ألمانيا.. احتجاجات في برلين ضد اجراءات الحماية من فيروس كورونا

انخفاض الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي

حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا تتجاوز 8000 شخص

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا لأكثر من 2000 حالة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

07:02 ص

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

07:33 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض