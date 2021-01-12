متولي يلاحق رومارينهو على هداف البطولة العربية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
واصل محسن متولي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي ملاحقة البرازيلي رومارينهو لاعب الاتحاد السعودي على لقب هداف بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.


وسجل متولي هدف التقدم للرجاء أمام الإسماعيلي المصري، من ضربة جزاء في الدقيقة 60، مساء يوم الاثنين، على ملعب مراكش الكبير، لحساب إياب نصف النهائي.


بذلك، رفع النجم المغربي رصيد أهدافه في النسخة الحالية من البطولة إلى 5، منفردا بوصافة الهدافين خلف رومارينهو، الذي سجل 7 أهداف.

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