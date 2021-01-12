هيسكي : لا أعتقد أن صلاح سيرحل عن ليفربول

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكد إميل هيسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ليفربول الإنجليزي ان الدولي المصري محمد صلاح لا يوجد أمامه أي سبب يدعوه لمغادرة ليفربول خلال نهاية الموسم الجاري.


وقال هيسكي في تصريحات صحفية أنه لا يرى مشكلة في بقاء صلاح حالياً على الرغم من التصريحات التي أدلى بها مع صحفية آس الإسبانية مؤخراً.


وأنهى تصريحاته أنه نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط بين كلوب وصلاح فإنها تبدو أقوى من اي وقت قد سبق لذلك يجب على جماهير ليفربول أن تطمئن.

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