توم هولاند يكشف عن معاناته في تصوير فيلم Cherry

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تحدث النجم الكبير توم هولاند للمرة الأولى عن ما عاناه خلال تصويره لمشاهد فيلم Cherry الجديد، الذي يجسد به شخصية مسعف عسكري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار هولاند الذي تحدث به عن المجهود الذي قام ببذله للتحول هيئة تليق بالشخصية.

وفقد توم 30 رطل من وزنه، ثم قام باكتسابهم من جديد خلال مجريات الفيلم، حتى ينجح من تأدية الشخصية بشكل صحيح.

وعرف توم هولاند بمشاركته في افلام عالم مارفل السينمائي بتجسيده لشخصية "سوبر مان".

