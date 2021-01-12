هل تأخر فصل الشتاء هذا العام؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:45 ص
فصل الشتاء
فصل الشتاء
أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء بدأ جغرافيا يوم 21 ديسمبر. 

وأوضح شاهين، أن التوزيعات الضغطية على سطح الأرض وطبقات الجو العليا هي التي تؤكد استقرار الطقس بشكل كبير، مشيرا إلى أن بداية شهر يناير كانت أقوى خلال السنوات الماضية، حيث تنخفض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، لكن حاليا وبسبب التغيرات المناخية العاليمة أصبحت البرودة أقل من الأعوام السابقة.

وأعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ليست مصر فقط التي شهدت تأخر في البرودة، لكن معظم دول الشرق الأوسط بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم.

وعن انخفاض درجات الحرارة، أكد أنه لا يحدث أنخفاض غدا ومن الممكن أن تنخقض الحرارة يوم الخميس وتسجل القاهرة 20 درجة.

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