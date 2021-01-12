شبورة ومائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموفق 12 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 والعظمى 26
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 24
درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 19
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 28
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 29
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 29
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

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