ماليزيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت السلطات الماليزية، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 138 ألف حالة، بينهم 555 حالة وفاة.

في سياق منفصل، وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 88 مليونًا و42 ألفًا و762، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

أما عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي، فوصل إلى مليون و898 ألفًا و655 على مستوى العالم.

وبحسب ما أوردته الجامعة المستقلة عبر موقعها على الإنترنت، فإن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم بأكبر عدد من الإصابات بواقع 21 مليونًا و574 ألفًا و43، تليها الهند بعشرة ملايين و413 ألفًا و417، ثم البرازيل بسبعة ملايين و961 ألفًا و673.

وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، تأتي كولومبيا بعد البرازيل مباشرة تليها الأرجنتين ثم المكسيك، في حين تتصدر روسيا الدول الأوروبية بعدها المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات.

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