تقلبات جوية ورياح شديدة في هذا الموعد.. الأرصاد تصدر بيانا مهما

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:42 ص
رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما تكشف فيه عن تفاصبل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الشبورة تنتهى تدريجيا وتنتهى فرص تكون الضباب.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد يومي الأربعاء والخميس فرص أمطار خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وعن حالة الطقس يوم الأربعاء، توقعت الأرصاد أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، مع تعرض البلاد لنشاط للرياح الشديدة المثارة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وعن فرص الأمطار، فستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وخفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة الأربعاء العظمى والصغرى إليكم التالي: 
القاهرة الكبرى 24 – 13
الوجه البحرى 24 – 13
السواحل الشمالية الغربية 21 – 13 
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 – 13
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 – 16
شمال الصعيد 27 – 10
جنوب الصعيد 29 – 11 

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