سيناتور أمريكي: "سنعمل على منع ترمب من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:46 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
يستعد بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس، لإعداد قرار لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أحداث الكابيتول.

وقال النائب توم ريد، إن أعضاء جمهوريون في الكونغرس يعدون قرارا لمساءلة ترمب عن أحداث الكابيتول، مضيفا: "سنعمل على منع ترمب من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل"، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

يذكر أن عدد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا مقر الكونجرس الأمريكي، وقاموا بأعمال شغب، الأمر الذي أثار استياءا واسعا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دونالد ترامب ترامب الكونجرس أحداث الكابيتول

أخبار تهمك

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 12 ساعة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على آخر مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

استشاري طب الحالات الحرجة في لندن: لقاح استرازينكا أفضل من "فايرز" و"موديرنا"

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"بعد اقتحام الكونجرس".. ترامب يدعو مؤيديه للحفاظ على السلمية

لهذا السبب.. "تويتر وفيسبوك وسناب" يغلقون حسابات ترامب

وفيات واعتقالات.. أحداث بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي

وزيرة بريطانية تكشف سبب أحداث الكونجرس الأمريكي

بايدن: اقتحام الكابيتول من الأحداث الأكثر غموضا في تاريخنا

جونسون يتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام مقر الكونجرس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 ص

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

12:09 ص

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض