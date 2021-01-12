سيناتور أمريكي: "سنعمل على منع ترمب من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل"

يستعد بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس، لإعداد قرار لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أحداث الكابيتول.





وقال النائب توم ريد، إن أعضاء جمهوريون في الكونغرس يعدون قرارا لمساءلة ترمب عن أحداث الكابيتول، مضيفا: "سنعمل على منع ترمب من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل"، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.



